GIGUÈRE, Louise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 octobre 2020, après un difficile combat contre la Covid-19, entourée de l'amour des siens, nous a quittés sereinement madame Louise Giguère, retraitée de Bell Canada, épouse de monsieur Jacques Pelletier. Elle était la fille de feu Madeleine Seaburn et de feu Alexandre Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 20 novembre 2020, de 13h à 16h30 et de 18h à 21h.Elle laisse dans le deuil outre son époux Jacques, ses filles: Kim Pelletier (Alain Bouchard), Sara Pelletier; ses petits-enfants adorés: Derek (Isabelle Dallaire), Sasha, Malcom, Maël, Simon; ses sœurs: Micheline, Ginette (Raynald Brousseau), Nicole (Yvon Tremblay); son beau-frère: Michel Couturier; ses belles-sœurs: Geneviève Pelletier (feu Jacques Ferland) et Lucienne Pelletier; ses neveux et nièces: Alain Plamondon (Marie-Josée Lavoie), Christine (Gonzalo Ramos), Michel Giguère (Nadine Chouinard), Martin Giguère (Lyne Canuel), feu Steeve Plamondon, Caroline Couturier (Joëlle Fortin), son filleul Éric Giguère (Nadia Lemieux), Jean-Michel Couturier (Claudie Hébert-Leclerc), Andrew Couturier (Salomé Liz Arrow) sans oublier ses très grandes amies: Louise Brousseau (Mickey Brousseau) et Patricia Lafrance (Conrad Lafrance) ainsi que ses cousins, cousines, petits-neveux, petites-nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (recherche sur la Covid-19), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation du CHU de Québec, cliquer sur l'onglet "Donner" et sélectionner l'item "appuyer une équipe de soins". Dans la case prévue à cet effet, vous pouvez inscrire "Recherche clinique appliquée - Soins aigus COVID-19, compte 4600616.