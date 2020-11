LÉTOURNEAU, Carole



À l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 novembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Carole Létourneau, fille de feu Raymond Létourneau et de feu Jeannine Grégoire. Elle demeurait à Québec.le dimanche 22 novembre 2020, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie Côte (Jean Boissonneault), Nicolas Côte (Maude Lauzon); ses petits-enfants : Philippe, Mia, Xavier; son frère Martin (Monique Gendron) et sa sœur Hélène; ses neveux et sa nièce : Christian, Audrey, Charles; plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s ainsi que le personnel et les résidents de la Résidence Ste-Anne. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Ste-Anne et celui de l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au programme en intervention de la santé mentale (programme P.E.C.H.). https://infopech.org/