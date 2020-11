RATTE, Sergine Bilodeau



Au Hôpital Général de Québec, le 9 novembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Sergine Bilodeau, épouse de feu monsieur Joseph Ratté, fille de feu madame Philomène Arseneault et de feu monsieur Aristide Bilodeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, dans le respect des règles prescrites par la santé publique, aude 13 h 30 à 14 h 15.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie et son gendre Jean-Francois; ses petits-enfants Nicholas (Chiraz) et Elodie (Jérémie), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)sLa famille remercie sincèrement le personnel de l'Hôpital général de Québec, département 400-500 pour la qualité des soins et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418-527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com