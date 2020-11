LACHANCE, Georgette Richard



À l'Hôpital Général de Québec, le 12 novembre dernier à l'âge de 97 ans est décédée madame Georgette Richard épouse de feu Jean-Paul Lachance. Elle était la fille de feu François Richard et de feu Alice Roy. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Gérald Turgeon), feu Carole, Denise (Daniel Carpentier), Monique (Pierre Carette), Diane (Jocelyn St-Antoine), Huguette (Gilles Duchaine), feu Ghislaine (Alain Simard), Alain (feu Lyne Parent) (Lucie Geseron), Gérald (Chantal Nadeau), Lucie (Marquis Nadeau) et Jean-Marc (Chantal Trépanier). Elle laisse également dans le deuil ses 32 petits-enfants et 34 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lachance, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Elle était la sœur de feu Anne-Marie Dion (feu Nérée Pelchat), feu Béatrice Dion (feu Joseph Dumas), feu Germaine Dion (feu Ovide Dion), feu Edouardine Dion (feu Anselme Beaudoin), feu Simone Richard (feu Léopold Dion) et feu Jean-Charles Richard (feu Mariette Drolet).La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité 450 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS (1, avenue du Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec (Québec) G1N 2W1). Pour rendre hommage à Mme Richard, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com