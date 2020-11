BOILY, Laurent



A Québec le 19 octobre 2020, à l'âge de 88 ans et 11 mois est décédé, M Laurent Boily, époux de feu dame Solange Robert et fils de feu M. Armand Boily et de feu Dame Azilda Dupéré. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Michèle Bernard) et Elaine (Alain Martel); ses petits-enfants: Frédérique (Joé Bertrand), Laurence (Olivier Desrochers-Gago), Benoît Martel (Diana Gonzalez) et Étienne Martel; son frère Guy (Nicole Boulianne); ses belles-sœurs Jeannette Boulianne (feu Lucien Boily) et Huguette Tremblay (feu Gaston Boily); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement le Fargy du 3e étage pour les bons soins prodigués à M. Boily.Les funérailles sont sous la direction de