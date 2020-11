TREMBLAY, Madeleine



Au CHSLD Yvonne-Sylvain, Québec, le 6 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Madeleine Tremblay. Née à Chicoutimi, le 17 février 1933, elle était la fille de feu dame Maria Tremblay et de feu monsieur Wilbrod Tremblay. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Madame Tremblay laisse dans le deuil ses frères et ses belles-sœurs: Stanislas (Margot Morin), Jean-Eudes (Rachelle Tremblay), Candide Tremblay (feu Rudolphe), Marjolaine Giguère (feu Guy); sa cousine Renée Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Elle était également la sœur et belle-sœur de: Théodule (Évangéline Bernard), Gérard (Solange Béchard), Sr. Eva, Emmanuel (Colette Roy), Marie (Gérard Perreault), Vincence (Jean Simard), Margot (Pierre Lapointe). La famille remercie tout le personnel du CHSLD Yvonne-Sylvain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de