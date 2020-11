RUEL, Anne-Marie Allaire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 novembre 2020, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Anne-Marie Allaire, épouse de feu monsieur Albert Ruel. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Vallier-de-Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Colombe (Jean Robin), Conrad (Joane Gendron), Bertrand (Johanne Therrien), feu Christian (Lynn Tanguay), Céline (Régis April), Hélène, feu Réjean (Chantal Martineau) et Chantal (Pierre Doyon); ses petits-enfants : Nicolas, Jean-Philippe, Patrick, Martin, Simon, Camille, Dominique, Mathieu, Joanie, Evelynne, Geneviève, Olivier, Raphaël et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Thomas, Maxime, Marie-Anne, Samuel, Antoine, Emilie, Zoé, Rémi, Jeanne et Rose; ses frères et soeurs : feu Jean (feu Lorraine Lacroix), feu Albert (Jacqueline Blais), feu Ange-Marie (feu Aristide Martin), Jeanne D'Arc, feu Conrad, feu Antonia (feu Léon Blais), feu Gilles, Marielle (feu Léopold (Ruel), feu Gonzague (feu Lucille Gagnon), feu Madeleine (feu Léo Barsalou), feu Jean-Guy (Ruth Giroux), feu Paul-Arthur (Reina Villeneuve), feu Colette (feu Georges Parent), Yolande (Pierre Desaulniers) et Georges (Henriette Villeneuve); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ruel : feu Ida (feu Roméo Blais), feu Annette (feu Eugène Breton), feu Paul-Émile (feu Georgette Roy), feu Alphonse (feu Gracia Brind'Amour), feu Blanche (feu François Boissonneault), feu Jeanne D'Arc (feu Maurice Guay), feu Lucienne (feu Pierre-Paul Blouin), feu Roger (Rollande Tardif), feu Paul-Omer (feu Lucienne Lessard), feu Marguerite (feu Damase Dionne), feu Léopold (Marielle Allaire) et feu Jean-Yves; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Les Marronniers pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).La famille vous accueillera auà compter de 12h30.