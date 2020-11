OUELLET, Jean



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 8 novembre 2020, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean Ouellet, fils de feu madame Marie-Paule Marquis et de feu monsieur Gérard Ouellet. Il demeurait à Québec.Il était le frère et le beau-frère de: feu Denys (Huguette Grenier), Pauline, André, Yolande (André Huot), Louise (Jean-Paul Fournier), feu Pierre, ptre, Françoise (Bernard Cauchon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 20 novembre 2020 de 18 h à 20 h.L'inhumation se fera au cimetière St- Edmond de Stoneham.La famille tient à remercier toutes les personnes qui lui ont prodigué des soins au cours des dernières années, que ce soit à la résidence Les Jardins Lebourgneuf, au CHSLD Saint-Antoine ou dans plusieurs établissements du CHU de Québec. Elles lui ont permis de traverser dignement cette période difficile de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone : 418-252-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org ou à Opération Enfant Soleil, téléphone : 1-877-683-2325, site web : www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.