BEAUDOIN, Bertin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 10 novembre 2020 à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Bertin Beaudoin, époux bien-aimé de dame Réjeanne Paré. Il était le fils de feu monsieur Albani Beaudoin et de feu dame Jeanne Matte. Il demeurait à Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Bertin aient une pensée pour lui en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desMerci de votre collaboration. Il laisse dans le deuil outre son épouse Réjeanne, sa fille et son gendre : Lucie (Rémi Gravel) et son petit-fils Jérémy ; ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Ghislain (Alida Létourneau), Jacques (Denise Cauchon), Marie-Thérèse (Normand Longpré) et Jean. Il laisse également dans le deuil sa filleule Guylaine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le docteur Pierre Boutet pour son soutien et son accompagnement. Elle remercie également toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la très grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/