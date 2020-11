DEMERS, Georges-Henri



Aux soins palliatifs de L'Hôtel Dieu de Lévis le 18 septembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Georges-Henri Demers, époux de madame Marie-Paule Pouliot depuis 70 ans. Il demeurait à Lévis. Il était le fils de feu Amédée Demers et de feu Antoinette Ruel. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Michel), Normand (Diane), Ghislaine (Michel), Hélène (Serge); ses petits-enfants: Steve (Nancy), Isabelle, Karine (Jean-Philippe), Annick (Jean-François) et Jessica ; ses arrière-petits-enfants: Naomi, Théo, Chloé, Charlie, Annabelle, Elizabeth, Raphael et Mégane; ainsi que sa sœur Marie-Paule et ses neveux et nièces. La famille immédiate souhaite remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués, ainsi que le CLSC de Lévis, spécialement à Roxanne, Karine et Mario. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 13h.