DUBÉ, Ide



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin (Beauport), le 12 novembre 2020, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé monsieur Ide Dubé, époux de madame Diane Filion, fils de feu madame Jeanne Blanchet et de feu monsieur Odilon Dubé. Il a travaillé comme ophtalmologiste au CHU de Québec (CHUL) pendant plus de 30 ans. Il a aussi desservi les communautés de la Côte-Nord et de la Basse Côte-Nord pendant plus de 25 ans. Il fût aussi le Fondateur de la Banque d'Yeux de Québec. Originaire de Saint-Pamphile, il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Christian Cariou), Kathleen (Jacques Beaulieu), Christian (Béatrice Niederman) et Caroline (Dave Lachance); ses petits-enfants : Sabrina, Laurence, William, Rosalie, Antoine, Alexandre, Félix, Jérémie, Simon Lachance et Maude Lachance; ses frères et sa sœur : Claude, Jocelyne, Rosaire, Bruno; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Dubé et Filion : Élizabeth Touzel, Guy Chalou, Carmelle Vaillancourt, Pierre Filion, Francine Gauthier, Ginette Filion, Victore Bossé, Lise Filion, Alphonse Thériault, Jean-Claude Filion, Isabelle Dionne, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les jardins Lebourgneuf et celui du centre d'hébergement Saint-Augustin à Beauport pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec www.societealzheimerdequebec.com.