TURCOTTE, Armandine Dupuis



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 16 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Armandine Dupuis, épouse de feu M. Louis-Philippe Turcotte. Elle demeurait à Sainte-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 20 novembre 2020, de 19h à 21h.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses fils: Jocelyn (Christine Lachance), Claude (Lyne Drouin); ses petits-enfants: Émilie (Patrick Giroux) et Jérémy; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Alexandre (feu Colette Fortier), Georgia (Yvan Bisson), Annette (feu Jean-Marie Rouleau), Armand (feu Jeanne d'Arc Bélanger), feu Bernadette (André Alain), Lucienne (Jean-Pierre Turcotte),Thérèse (feu Johnny Villemure), Marguerite (feu Jean Bernier), Colette (feu Lucien Gosselin), Joseph (Lydia Bercier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte: Alice, Marthe (feu Hervé Blouin), Marielle, feu Etienne (Marie-Reine Morissette), Gilberte (André Cayer), feu Romain (Marthe Blouin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre Juliette (feu Jean-Baptiste Lapointe), Madeleine (feu Armand Légaré), Colette (feu Patrice Fillion) et Annette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666