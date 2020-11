CHOUINARD BÉLANGER

Lucienne



À Saint-Jean-Port-Joli, le 8 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Lucienne Chouinard, épouse de feu monsieur Alexis Bélanger. Fille de feu monsieur Gilbert Chouinard et de feu dame Florilda Gamache, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Stanley (Aline Saint-Pierre), Raymonde (Jean-Yves Julien), Serge et Steven (Rébecca Boucher); ses petits-enfants : Maude Bélanger Poulin, Christine et Marc St-Pierre Bélanger (Claudia Brouillard); ainsi que son arrière-petit-fils Manu Devault. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Georges, feu Rollande (feu Robert Pelletier), soeur Lucette (soeur St-Joseph de St-Vallier), feu Léo, feu Jacques (Germaine Chouinard), feu Monique (feu Léopold Leblanc), Gérard-Raymond (Jeannine Gauthier), Yvonne et feu Annette; de la famille Bélanger : feu Irène (feu Alphonse Pelletier), feu Olivier (feu Irène Fortin), feu Yvonne (feu Gérard Gagnon), Victor (Alida Gagnon), feu René et feu Hervé. Sont aussi affectés par son départ ses cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Élisabeth Blouin, à Myriam Deschênes, infirmière du GMF ainsi qu'au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8, https://www.coeuretavc.ca/ ou à La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Sous les étoiles ".