MORISSET, Noémie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 octobre 2020 à l'âge de 73 ans est décédée Mme Noémie Morisset, fille de feu Robert Morisset et de feu Rollande Gagnon. Elle demeurait à Lévis et était originaire de St-Michel-de-Bellechasse.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères: Dominique (Francine), Louise (Neil), Odoric (feu Paulette), Jérôme (Louise), Suzanne (Germain), Françoise (Denis), Roger (Jacinthe), Michel; ses neveux et nièces, cousins, cousines. La famille remercie sincèrement le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins, leur gentillesse et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, www.fhdl.ca. La direction des funérailles a été confiée à la