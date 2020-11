RHEAULT, Lyne



Au CHU Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 16 novembre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée dame Lyne Rheault, fille de feu dame Lise Mathieu et de feu monsieur Julien Rheault. Elle demeurait à Val-Bélair. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Michael (Audrey Lewis), Jessica (Lenny Garcia), Jennifer, Vanessa (Stéphane Ouellet), ainsi que Leanie, Joanie et Valérie; le père de ses enfants : Michel Defoy (Claudine Paquet); ses petits-enfants : Kyle, Hope, Aryanna, Alejandro, Shawn, Ashley et Mélodie; sa sœur Julie et son frère Christian, les membres de la famille Defoy, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de L'Enfant-Jésus pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.