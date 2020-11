Gabrielle Beaupré Lebel





Jacqueline & Serge, Charles & Lise, Georges & Isabelle, Jacques & Francine, Lili & Jean-Marie, Marie-Josée & Rénald et Jean, tenons à vous aviser que Gaby est décédée, vendredi le 6 novembre.Après 96 ans à se familiariser avec la vie, à poursuivre des études lui permettant de devenir institutrice, à devenir l'épouse de Charles, la mère de 9 enfants, à prendre soin d'une telle marmaille du matin au soir, avec soin, sourire et attention, à cacher sa peine au départ d'êtres chers, à participer à la vie professionnelle de son Cher Charles, à nous encourager à devenir de meilleures personnes, à chérir ses petits-enfants, à devenir sagesse et confiant et à se laisser bercer par sa vieillesse, notre mère Gaby nous a quittés ce soir et elle pourra enfin retrouver papa, parti bien trop tôt.Bonne route Gaby, tu étais une sainte, nous t'aimons xxTes enfantsle samedi 21 novembre 2020, de 8h à 9h30.