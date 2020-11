LORTIE, Claudette



À Saint-Raymond, le 13 novembre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Claudette Lortie, épouse de feu monsieur Daniel Morasse, fille de feu monsieur Borromée Lortie et de feu madame Germaine Trudel, elle demeurait à Saint-Raymond.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale mercredi 25 novembre 2020 de 19h à 21h etde 9h à 10h30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Lortie laisse dans le deuil ses enfants et leur conjoint: Frédéric (Rachel Langlois) et Jonathan (Marie-Helene Boisvert); ses petits jumeaux adorés: Juliette et Émile; ses frères et sœurs: Jean-Guy (feu Céline Moisan), feu Noëlla (feu Conrad Moisan), Yolande (feu Philippe Plamondon), feu Jacqueline, feu Conrad (feu Denise Paré), Robert (Lise Labrecque) et Marie (feu Jean-Marc Linteau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morasse: Gaétan (Henriette Cantin) Pierre (Colette Vézina) et Yvan (Marjolaine Moisan), elle laisse également dans le deuil son filleul Denis Morasse, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation L'arc-en-ciel, organisme communautaire en santé mentale de Portneuf, 331, rue Notre-Dame Donnacona (Québec) G3M 1H3 téléphone : (418) 285-3847 télécopieur : (418) 285-3879 Site Internet : www.larcencielportneuf.org