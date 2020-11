GIGUÈRE, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jacqueline Giguère, épouse de feu monsieur Jean-Paul René. Elle était la fille de feu monsieur Léopold Giguère et de feu madame Adrienne Cantin. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h00 au centre commémoratifet de là au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Seuls les proches de la famille pourront assister à la cérémonie. Pour ceux qui le désirent, la cérémonie sera disponible en webdiffusion viahttps://funeraweb.tv/fr/diffusions/19438Madame Giguère laisse dans le deuil ses filles : Johanne (feu Robert Berthiaume) et Martine (Gaston Rioux) ; ses petits-enfants : Patrick Berthiaume (Sonia Therrien), Karine Berthiaume (Steve Gingras), Jean-François Rioux (Stéphanie Langelier), Marie-Michelle Rioux et Vincent Rioux (Justine Lévesque) ; ses arrière-petits-enfants : Eliza Berthiaume, Félix Berthiaume, Marie-Pier Gingras, Myriam Berthiaume, Maude Berthiaume Hamel et Camille Rioux ; son frère Raymond (Liliane Gendreault), sa belle-sœur Clémence Noël (feu Jean-Claude Giguère) ; tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille René ; Marie-Josée Nolet dont elle a pris soin pendant plusieurs années et qu'elle considérait comme sa fille d'adoption, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques/région Québec. 245 rue Soumande, bureau 202, Québec (Qc) G1M 3H6. www.scleroseenplaques.ca