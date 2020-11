BOUCHARD, Lucien



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 27 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Lucien Bouchard, fils de feu Adrien Bouchard et de feu Marie-Louise Michaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses fils: Serge, Denis, Eric (Marie-Josée Renaud), Christian (Karine Harvey) et Jason (Emilie Sanschagrin); ses petits-enfants: Steven, Talia, Jennifer, Antoine, Elyse, Gabriel, Kelly-Ann et Nathan; ses frères et sœurs: feu Berthe, feu Cyrias, feu Roland, feu Léonce, Adrienne, feu Claude, feu Jean-Marc, feu Laurent, feu Jean-Yves, Yolande, Jeanne, Ghislaine, Nicole et leur conjoint(e), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.