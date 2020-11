BERTRANDMarie-Blanche Hamel

BERTRAND

Marie-Blanche Hamel



Au centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, le 10 novembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Marie-Blanche Hamel épouse de feu monsieur Pierre Bertrand. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Hamel laisse dans le deuil ses enfants : Pierrette, Philippe (Julienne Beaupré), feu Clément, feu Daniel (Noëlla Laperrière) et feu Denise (feu Jocelyn Maltais); ses petits-enfants : Marie-Josée, Mathieu, Véronique, David, Pao, Éric, Sylvain, Nathalie, Maryline, Jérôme, Laurent, Benoit, France, Guillaume, Sylvie et ses nombreux arrière-petits-enfants qu'elle adorait. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Hervé, Jean-Baptiste, Joseph, Dominique, Gérard, Graziella, Céline, Ernestine et leurs conjoints ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bertrand : Gérard, Édouard, Adrienne, Rachelle et leurs conjoints. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de St-Raymond et du centre d'hébergement St-Augustin de Beauport pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au cimetière paroissial. Il n'y aura pas de condoléances.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Paroisse Transfiguration-du-Seigneur (Sainte-Catherine), https://communautedes3clochers.com/