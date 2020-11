COULOMBE, Dr Rémy



Décédé à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 novembre 2020, à l'âge de 67 ans monsieur Rémy Coulombe, conjoint de madame Lucie Ross, fils de feu monsieur Maurice Coulombe et feu madame Annette Paquet. Né à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse qu'il chérissait tant; ses enfants adorés : François Coulombe (Dominique Normand), Sophie Coulombe, feu Isabelle Coulombe; ses petits-enfants : son " p'tit trésor d'amour " Frédérique Coulombe, sa " puce-puce-puce " Marie-Philippe Coulombe; son frère Serge Coulombe (Lucie Gauvin); sa belle-mère Béatrice St-Amand; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Ross ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, la famille Lemieux et de nombreux(ses) ami(e)s. Docteur Rémy Coulombe aura également laissé sa marque en tant que médecin, d'abord au sein des Forces Armées Canadiennes à Valcartier et Bagotville, puis comme médecin de famille au Saguenay et à Québec. Sa passion pour son travail, sa joie de vivre et son grand coeur n'ont laissé personne indifférent. Malgré les épreuves qu'il a traversées, il a aimé la vie jusqu'au bout. Repose en paix Rémy, auprès d'Isabelle. On t'aime tellement. La famille tient à remercier les équipes d'hémato-oncologie, de radio-oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à PROCURE pour le cancer de la prostate, 1320, boul. Graham, 110, Ville Mont-Royal (Québec), H3P 3C8, site web: www.procure.ca