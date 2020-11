LANDRY, Léonard



Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 6 novembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Léonard Landry époux de madame Géraldine Fortin, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu dame Adèle Landry et de feu monsieur Adélard Landry. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Marthe (Donald Massé) et Rachelle (Denis Lavoie); ses petits-enfants : Keven et David Massé (Gabrielle); Mélanie (Tony Fiset) et Joséanne Lavoie. Il était le frère et le beau-frère de : feu Raoul (feu Yvonne Bernier), feu Jean-Paul (feu Marie-Anne Fortin), feu Adélard (feu Irène Bourbeau), feu Philippe (Claire Pelletier), feu Carmelle et Jacqueline (feu Gilles Rouleau); De la famille Fortin : Paul (Béatrice Thibault), feu Roméo (feu Annette Damboise), feu Édith et Laurent (Mariette Noël). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour leur dévouement, la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Marcelle-Mallet, 91, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0 ou à la Fondation Rayons d'Espoir, pour les CLSC et centres d'hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), GOR 2J0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.