MUNRO, Lucille



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 octobre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Lucille Munro, fille de feu dame Régina Paquet et de feu monsieur James Munro. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendresle samedi 21 novembre 2020 de 11h à 12h30.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle laisse dans le deuil, ses sœurs: Mayvis (Jean-Paul Côté) et Louise (Gary Shea). Elle était la sœur de feu Stanley (Lauréanne Ringuette), feu Rita (feu Guy Déry) et feu Maurice. Elle laisse également dans le deuil, son ami Yvon Desjardins et sa grande amie Sherley Shea, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.