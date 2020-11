PROULX, Lucette

"notre belle Lulu"



À son domicile, le 11 octobre 2020, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée madame Lucette Proulx, épouse en premières noces de feu Roch Roberge et épouse en deuxièmes noces de monsieur Gérard St-Laurent, fille de feu dame Marie-Louise Ross et de feu monsieur Nazaire Proulx. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil son conjoint Gérard St-Laurent, ses enfants : Pierre (Najwoas) et Sophie (Réjean); ses petits-enfants : Mathias, Antoine, Sarah-Maude, Yoan et Jenifer; son frère et ses sœurs: Yolande, Marcel (Rachel), Aline et Anita (Walter); sa belle-sœur Gisèle; les enfants de son conjoint : Monique (Paul-André), Pierre (Claire) et René; les petits-enfants de son conjoint: Patricia, Hélène, Philippe et Marie-Hélène et ses arrière-petits-enfants; ses deux belles-familles Roberge et St-Laurent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Lucette est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Nellie (Germain), Jeannette (Alphonse), Gilberte (Edmond), Madeleine (Gérard et Benoît), Fernand, Marius (Adrienne), Bertrand (Lise) et Noëlla (Auguste) ainsi que ses beaux-frères : Fernand et Paul. Remerciement à l'équipe exceptionnelle en hématologie et en cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et du CLSC La Source pour leur attention, dévouement et bons soins.