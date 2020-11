LABERGE, Jeannette Dubé



Au Centre d'hébergement Côté-Jardins, le 23 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jeannette Dubé, épouse de feu Roland Laberge, fille de feu Valérie Julien et de feu Honoré Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Renée (Réal Laliberté), Diane et Carole (Réal Perron); ses petits-enfants: Karel (Julie Bourbonnais), Marika (Simon Trépanier), Geneviève (Michael Dekmetzian) et Mireille (Pierre-Luc Valcourt); ses arrière-petits-enfants: Anaïs, Simon-Olivier, Arnaud, Jeanne, Adèle, Blanche et Olivia; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Aimée Dubé (feu François Gariépy), feu Paul Dubois (feu Ginette Jobin), feu Pauline Dubois (feu Serge Ouellet) et de feu Andrée Dubois (Claude Langlois). Elle était la belle-sœur de: feu Armand, feu Marcel, feu Évariste (feu Colette Villeneuve), feu Georgette (feu Jean-Léon Morneau), feu Marie-Paule (feu Roger Brown), feu Jeannette (feu Romain Villeneuve (feu Josette Bastien)), feu Rita (feu Roger Lapointe), feu Noëlla (feu Yves Demers), Jean-Marie (feu Yolande Milhomme) et de feu Gaston (Lucille Petitclerc). La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Côté-Jardins, pour leur attitude bienveillante, leur humanisme ainsi que les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins, 4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 0K9, 418 872-4936. https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/comite-des-benevoles-les-jardins-du-haut-st-laurent/