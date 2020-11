GUIMONT, Gérard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 10 novembre 2020, à l'âge de 71 ans est décédé monsieur Gérard Guimont, époux de madame Diane Morin. Fils de feu dame Eva Mercier et de feu monsieur Henri Guimont, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sandra (Mathieu Bernier); ses petits-enfants: Tristan, Coralie et Océane. Il était aussi le père de feu Émilie. Il était le frère et le beau-frère de: Bertrand (Denise Beaulieu), Denis (Nicole Caron), Raymond (Aline Landry), Laurent (Denise Lavoie), Diane (Jean-Louis Guimont), Denise (Marcel Lavoie), Francine (Alain Fournier), feu Line; de la famille Morin: Bernard, Alberte (Simon Lemieux), Jeanne (Gilles Pelletier), feu Charles (Claire Chabot; Mario Laterreur), feu Patrice, ainsi que madame Monique Lavoie. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.