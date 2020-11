LEBLOND, Lise



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 24 octobre 2020, à l'âge de 73 ans et 5 mois, est décédée madame Lise Leblond, épouse de monsieur Antonio Jackson, fille de feu madame Yvette Ruel et de feu monsieur Lucien Leblond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles.Elle laisse dans le deuil: son époux M. Antonio Jackson, ses fils: Carl (Cindy Villeneuve) et Sylvain (Kim Patenaude), son petit-fils Viktor. Elle était la sœur de Ginette (feu Michel Bidégaré), feu Alain, Diane (Jacques Jackson), Raynald (feu denise Turgeon, sa conjointe Louise Girard), Denis (Céline Blanchette, Marjolaine (Mario Drouin), Linda (Michel Pelletier), de la famille Jackson: feu Pauline, feu Yolande (feu Raymond Jobin), feu Aline (feu Paul Dufour); elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Au nom de la défunte, la famille tient à remercier le personnel du sixième étage de L'IUCPQ, pour l'attention et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.