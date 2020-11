LANDRY, Joseph



Au Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, le 2 novembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Joseph Landry, époux de madame Claudette Casault. Il était le fils de feu monsieur Cléophas Landry et de feu dame Lillian Lévesque. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative dule vendredi 20 novembre 2020 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette, ses enfants: Michelle (Donald Lachance), Geneviève; ses petits-enfants: William, Jacob, Thomas, Louane et Kiève; son frère:Raymond Landry (Elaine Landry), ses nièces: Janine, Suzanne et Nicole; ainsi que ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs de la famille Casault, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace pour leurs bons soins prodigués, leur accompagnement et leur soutien. Compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes ou par un don à la Fondation Rayons d'espoir: 10, rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet (QC) G0R 2J0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la