CLOUTIER, Marcel



Au CHSLD Saint-Augustin de Beauport, le 31 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédé monsieur Marcel Cloutier. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Edouard Cloutier et de feu dame Léontine Rancourt. Il était originaire de Château-Richer.L'inhumation des cendres suivra la cérémonie. Monsieur Cloutier laisse dans le deuil sa conjointe: Madeleine Landry; ses frères: Rodolphe (Thérèse Tremblay), Jules (Armande Blouin) et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Marie-Claire (feu Siméon Saillant), feu Lucien (feu Fernande Letarte), feu Adrien Cloutier (feu Louisette Thomassin), feu Rolande Cloutier (feu Louis-Philippe Saillant), feu Paul-Henri Cloutier (Rolande Labrecque), feu Françoise Cloutier (feu Roland Simard), feu Jacques Cloutier (Pauline Lavoie). La famille tient à remercier l'équipe soignante du CHSLD Saint-Augustin pour leurs bons soins et plus particulièrement, le Dr Rhéaume pour sa grande délicatesse. Toute marque de sympathie peut se traduire par des offrandes de messe ou un don à la Paroisse Notre-Dame de la Nouvelle-France-Communauté locale de Château-Richer, 277 rue du Couvent, Château-Richer, G0A 1N0.