ST-AMAND, Émile



Au Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, le 3 novembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Émile St-Amand, époux de feu dame Georgette De Villers, fils de feu Henri St-Amand et de feu Angélina Vachon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Renaud Thibault), Jean (Francine Renaud), Jocelyne et André; ses petits-enfants: Éric (Mélanie Déry), Mélanie, Jimmy (Véronique Ovando), Steven (Geneviève Noël) et Chantal; ses arrière-petits-enfants: Christopher, Yohan (Jessie Clavet), Marika, Rose et Jacob; ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial de la part de la famille à tous les membres du personnel de l'équipe de soins du Centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 418 683-8666.