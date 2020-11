CROTEAU, Fleur-Alice Morin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Fleur-Alice Morin, épouse de feu monsieur Robert Croteau, fille de feu Alyre Morin et de feu Azilda Brochu. Elle demeurait à Lévis. En plus de son époux et de ses parents, elle est allée rejoindre sa mère adoptive Mariette Lessard et laisse dans le deuil ses enfants : Fleurette (Pierre Couture), Pierre (Marie-Claude Frappier), Danielle, Claire (Jean-Yves Bourget) et Michel (feu Véronique Gourhand, JoAnne Leblanc); ses petits-enfants : Gabriel et Andréa Couture, Josée et David Croteau, Marie-Hélène Bourget, Adélaïde, Robert et Emmanuelle Croteau; ses arrière-petits-enfants : Mélody, Victoria, Amanda, Anthony, Paul, Anne-Sophie et Dimitri. Elle était la soeur de feu Mélina (feu Lucien Couture), feu Alexandra (feu Noël Boulanger), feu Marie-Marthe (feu Lionel Lavoie), feu Marie-Anna (feu Jos. Turgeon), feu Henri (feu Marguerite Godbout) et de Rollande (feu Georges-Henri Coulombe). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs et du 800 de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'oeil,https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/faire-un-don.php.La famille vous accueillera aule vendredi 27 novembre de 19h à 21h30 et le samedi 28 novembre de 9h à 10h30.