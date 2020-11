FERLAND, Colette



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 12 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Colette Ferland, épouse en secondes noces de feu monsieur Raymond Pichette, et en premières noces de feu monsieur Adrien Descombes, fille de feu madame Maria Gignac et de feu monsieur Albert Ferland. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles après la cérémonie. Pour tous ceux et celles qui le désirent la famille recevra les condoléances à l'église de 9h30 à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine Descombes, Sylvie Descombes (feu Halim Zarifeh), Denis Descombes (Chantal Guay), Claude Descombes (Francine Leroux); ses petits-enfants: Alex, Florence (Cem Unver), Stéphanie (Louis-Philippe Faucher), Laetitia; les enfants de son second époux: Jacques Pichette (Michèle Pelletier), Denis Pichette (Carole Bessette) André Pichette (France Morency); les petits-enfants: Steve (Karine Laberge), Francis, Dave (Cindy Côté), les arrière-petits-enfants: Gaele, James, Émy; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvette (feu Jacques Bolduc), Fernand (feu Louisette Gagné), Louis (Micheline Descombes), feu Lucille (feu Marcel Bouchard), feu Denise (feu Raymond Marcoux), feu Florian (Thérèse Bernard), Marcel (feu Denise Pelchat), feu Gisèle (feu Maurice Plamondon), Jacqueline (Jacques Dugas), Nicole (Michel Bidégaré), Marie-Paul Larocque (feu Rock Pichette), Claudette Cyr (Auger Sansfaçon), Roger Descombes (feu Rita Tessier). Madame Ferland laisse également dans le deuil cousins, cousines, neveux, nièces, ami(e)s ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Qc Téléphone: 418 656-6241, Courriel: info@diabec.com Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc. 6000, 3e Avenue Ouest, Québec Téléphone: 418 627-1124 Site web: www.chsje.qc.ca ou à la Fondation des maladies de l'oeil, 1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec, Québec Téléphone: 418 654-0835 Site web: www.fondationdesmaladiesdeloeil.org. Des formulaires seront disponibles sur place.