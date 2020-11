FORTIN, Georgette



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le jeudi 12 novembre 2020, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Georgette Fortin, épouse de feu René Fortier et fille de feu Joseph-Alfred Fortin et de feu Émilia Veilleux. Elle demeurait à Saint-Georges et était native de Saint-Victor.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30.Par la suite, l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction deElle laisse dans le deuil ses enfants : Line (feu Réginald Leclerc), Anne (André Cyr), Mario (Isabelle Huot) et Denis Fortier (Lina Cloutier); ses petits-enfants : Jenny et Nancy Leclerc (Martin Thibodeau), Jessica Fortier (Pascal Ayotte), Yannick Fortier (Mélissa Gravel), Cynthia Fortier (Arben Fitiu) et Florence Fortier (Jimmy Tremblay), ainsi que ses plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Emilien (Adélia Cormier), feu Sylva (Madeleine Bouffard), feu Roland (Thérèse Lamothe), feu Jeannine (feu Jules-Aimé Cloutier), Ghislaine (feu Paul-Aimé Poirier), feu Alberte (feu Léandre Poirier), feu Anita (feu Yvan Michaud), Renald (Gisèle Grondin), Michel (Jocelyne Labrecque), Florian (Mona Gervais), feu René, Fernand (Diane Rodrigue), Clermont (Louise Veilleux) et Pierrette Fortin (Michel Lemieux). Elle était la belle-soeur de : feu Gérard (Rita Guénard) et feu Thérèse (feu Arthur Frenette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel du Manoir du petit quartier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3.