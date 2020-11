GUÉRIN, Nicole



À l'Hôpital St-François d'Assise, de Québec, le 31 octobre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Nicole Guérin, épouse de monsieur Régis Boily, elle était la fille de feu dame Marie-Anne Vézina et de feu monsieur Joseph Guérin. Elle demeurait à Québec. Madame Guérin laisse dans le deuil outre son époux M. Régis Boily, sa fille Michelle Belleau Guérin (Steeve Emond); ses petits-enfants: Christopher, Arianne et Justin; ses grandes amies très proches Francine Bernier et Louise Drouin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boily; le père de sa fille monsieur Michel Belleau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: feu Roger, feu Lise, feu Michel Guérin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, tél.: 1-877-336-4443 Site: www.fqc.qc.ca Les funérailles sont sous la direction de