BOUCHARD, Diane



À l'hôpital de Ste-Anne de Beaupré, le 20 octobre 2020 à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Diane Bouchard, fille de feu dame Alberta Bouchard et de feu M. Michel Duval. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils: Carl-Eric Faucher (Sophie Lachance et ses enfants Nicolas Blouin et Érika blouin), le père de son fils Jean-Yves Faucher, ses frères et sœurs: feu Roger Duval (Anonciade Lafranboise), feu Armand Duval (Céline Voyer), Aimé Duval, Marcel Duval (Michel Ongleman), Guy Duval (Laurette Frenette), Lise Duval (Yvon Tremblay), Gilles Duval (Diane Lafontaine), Carole Duval (Roger Camirand); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.Les funérailles sont sous la direction de