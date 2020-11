HUEZ, Marie-France



À Québec, le 3 novembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Marie-France Huez, fille de feu dame Christiane Fauvelet et feu monsieur Bernard Huez. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 heures à 19 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Brice Huez et Frédéric Guilmette (Nathalie Tremblay); sa petite-fille Léa Guilmette, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.