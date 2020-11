JOBIN, Irène Faucher



Au centre d'hébergement de St-Raymond, le 11 novembre 2020, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Irène Faucher, épouse de feu monsieur Arthur Jobin et fille de feu monsieur Arthur Faucher et de feu madame Lucina Tessier. Elle était native de Pont-Rouge. Madame Faucher laisse dans le deuil ses fils : René (Hélène Julien) et Michel (Suzanne Germain); ses petits-enfants : Mélanie, Véronique (Francis Lamontagne), Steeve (Roxanne Charest) et Pascal (Amélie Bouillé); ses frères et sœurs de la famille Faucher : feu Benoit (feu Thérèse Cantin), feu Annette (feu Georges Cantin), feu Jean-Louis (feu Pauline Leblond), feu Marie-Claire (feu Raymond M Bussières), Louise (feu Noël Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin ; ses filleules : Madeleine Jobin et Danielle Cantin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de St-Raymond pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur patience. Dû à la COVID-19, il n'y aura pas de condoléances.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700 rue Saint Cyrille, Saint Raymond, QC, G3L 1W1,fondation@santeportneuf.ca