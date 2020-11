FORTIN, Thérèse Fortier



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 novembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Thérèse Fortier, épouse de feu Lucien Fortin, fille de feu Desneiges Tremblay et de feu Paul Fortier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Huguette (André Godbout), Diane, Micheline (feu Michel Comeau), Lucien (Renée Leclerc), Marc (Ginette Leblond), Louise (Yvan Mathieu), Pierre (Danielle Lemieux), Denis (Maria Gouveia) et Michel (Guyanne Villeneuve); ses petits-enfants : Daniel Godbout (Chantal Bourdages), Serge Godbout (Virginie Lachance), Christine Comeau (Étienne Trudel), Mario Fortin, Julie Fortin, Dany Fortin (Annie Vaillancourt), Caroline Fortin (Gabriel Dargis), Jean-Pierre Lapointe (Véronique Turcotte), Francis Fortin (Fanny Boulianne), Katrine Fortin (Pierre Bergeron), Simon Gouveia Fortin, Jean-Michel Gouveia Fortin (Alexandra Thériault Sereno), Dominique Gouveia Fortin (Abygaël Brisson), Gabriel Gouveia Fortin (Julia April Lapointe), Samuel Villeneuve Ritchot (Jeanne Boivin Lafrance); ses arrière-petits-enfants : Lori-Anne Bourdages Godbout (Éric Boivin), Pascale Bourdages Godbout (Émile Couture), Olivier Godbout, Odélia Comeau Trudel, Médérik Comeau Trudel, Adriel Comeau Trudel, Élorie Comeau Trudel, Antoine Turgeon, Maxim Fortin, Nathan Lapointe, Jackson Lapointe, Noah Lapointe, Charles Fortin, Jolianne Fortin, Valentina Gouveia Sereno, Jackson B. Ritchot, Georges B. Ritchot; ses arrière arrière-petits-enfants : Tristan Boivin, Aurélie Boivin, Léonard Bourdages Couture; sa belle-sœur Cécile Asselin (feu Gérard Fortin). Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur : Paul Fortier, Donat Fortier et Desneiges Martineau. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier le personnel médical et infirmier de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, à Parkinson Québec, à la Société lymphome et leucémie du Canada.