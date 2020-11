GIROUX, Raynald



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Raynald Giroux, époux de madame Colette Lévesque. Il était le fils de feu madame Élisabeth Kirouac et de feu monsieur Charles-Auguste Giroux. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). Monsieur Giroux laisse dans le deuil son épouse, madame Colette Lévesque ; ses enfants: Éric (Kathlen Martel) et Patrice; ses petits-enfants: Emilianne et Samuel; sa sœur Viola (André Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Solange (Victor Picard), Madeleine (feu Martin Thériault), Bérangère (feu André Bédard), Jean-Claude, Raymonde (Alain Ouellet), Janine, Brigitte, Mireille, Raymond, Louise (Douglas Lesco), Louisette, Jocelyne (Denis Caron), Marilène (Yvon Fortin), feu Michèle et Louis Desjardins (feu Gisèle Lévesque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a été confié à la maisonL'inhumation se fera au cimetière de Giffard. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca