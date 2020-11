JOBIN, Louise



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 12 novembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Louise Jobin, épouse de feu monsieur Paul-Émile Jobin, fille de feu monsieur Alphonse Jobin et de feu madame Marie-Reine Esculier. Madame Jobin demeurait à Saint-Basile-de-Portneuf.L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Jobin laisse dans le deuil ses enfants: Simon et Édith; ses frères et sœurs: Madeleine, Lise, Claude, Robert et feu Gilles; beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse également dans le deuil parents, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Pont-Rouge (soins à domicile) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer - Centre régional de Québec,190 rue Dorchester 50, Québec, QC G1K 5Y9 et à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 Sherbrooke Est, Suite 104, Montréal, Quebec H1N 1C1. Des formulaires seront disponibles à l'église.