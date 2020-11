CLOUSTON, Claire Lévesque



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 10 novembre 2020, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée Mme Claire Lévesque, épouse de feu Roger Clouston. Elle demeurait à Lévis (St-Romuald). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (André Paquet), Monique (Maurice Bérubé), Richard (Colette Paquet), Maurice (Suzanne Boily), Claude (Danielle Racine), Yvon (Julie Thibault), ses petits-enfants : Dany et Sylvie Paquet, Pascal, Patrick et Caroline Bérubé, Jean-François et Josiane Clouston, Caroline et Isabelle Clouston, Yannick, Joannie et Olivier Clouston, Alexandre et Rosalie Clouston; ses 16 arrière-petits-enfants et un à venir. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Lévesque et Clouston qui l'ont précédée mais laisse dans le deuil ses sœurs : Odette (Charles-Eugène Dupuis) et Cécile (feu Ernest Lévesque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Faire un don. La famille vous accueillera au complexede 9h à 11h.