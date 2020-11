CARIGNAN, André



Au CHSLD de Cap St-Ignace, le 9 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Carignan, époux de feu Barbara Warwick et conjoint de feu Jeannine Mercier. Il était le fils de feu Fabiola Baril et de feu Paul Carignan. Il demeurait à Montmagny.ses cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il était le frère de: feu Marcel (feu Françoise (France) Bernier), feu Madeleine, feu Monique (feu Roger Hould), feu Pauline (feu Charles-Omer Bernier), feu Gabriel (feu Germaine Beaulieu, Lorette Picard), feu Bernard (Irène Marcoux), feu Françoise, feu Lise, Carole (feu Robert Gariépy), Hélène (Denis Lemieux) et Danielle (Michel Laflamme). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces. Des remerciements sont adressés à tout le personnel du CHSLD de Cap St-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzheimerchap.qc.ca . Les arrangements funéraires ont été confiés à la :