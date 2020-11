MORIN-CLICHE, Dorothée



À son domicile, le 12 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée en toute sérénité et entourée de l'amour des siens Mme Dorothée Morin-Cliche, épouse de feu monsieur Adéodat Cliche. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Christian, Marie-Josée (Michel Sylvestre) et Stéphane (Lyne Renaud); ses petits-enfants: Rosalie, Maxime et Laurie-Anne; son frère et ses sœurs: Richard (feu Lucille Godbout), Monique et Suzanne (feu Jean-Noël Gagné); son beau-frère Yves Cliche (feu Blanca Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Lauréat (Émilienne Coulombe), Rosario (Madeleine Lemieux), Gilberte (Lauréat Pouliot), Irène (Jean Langlois), Lionel (Thérèse Barbeau), Jean-Paul (Thérèse Langlois), Herman (Yvette Tardif), Georgette (Arthur Blais), François (Angèle Ruel); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Cliche: Yvette (Philorum Roy), Antoinette (Jacques Doré), André et Georgette. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du CLSC Lévis, Desjardins pour leur soutien. Un remerciement spécial à tante Suzanne ainsi qu'à notre cousine Nicole et Hélène pour leur accompagnement, leur soutien et les soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc) ou par des offrandes de messe. La famille vous accueillera aule samedi 21 novembre 2020. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, la famille accueillera les parents et amie(s)de 8h45 à 10h.