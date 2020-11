ROBERT, Laurent



À la résidence Côté Jardins, le 1er novembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Laurent Robert, époux de dame Lucienne Bergeron, fils de feu Roland Robert et de feu Blanche Proteau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 15 h à 17 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucienne; ses filles: Nathalie (Mario Turbide) et Marie-Josée (Serge Morissette); ses deux petits-fils: Alexandre Tremblay (Alicia Dallaire) et Cédric Tremblay, les enfants du conjoint de Marie-Josée: Maxime et Olivier (Naomie Desbiens); ses frères et sœurs: André (Jeanne d'Arc Cyr), Colette (feu Jean-Marie Parent), feu Gaston (Denise Archibald), feu Benoît (feu Huguette St-Hilaire), Jean-Paul (Jocelyne Parent), Jocelyne, et Roland (Monique Howe); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Bergeron: feu Sarto (Thérèse Goulet), feu Yvonne (feu André Gaumond) et feu Jean-Pierre Bergeron (Rita Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.