PINEAULT, Roméo



À la Maison Paul-Triquet, le 9 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roméo Pineault, fils de feu dame Anna Martin et feu monsieur Lamand Pineault. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Johanne (André Gagnon), Manon, Line et Nathalie; ses petits-enfants: Jessica Gagnon (Jean-François Long), Jonathan Gagnon (Zoé Castonguay-Lebel), Nicolas Gagnon (Marie-Michèle Gagnon Parent), Tyson, Anthony et Leevann; ses arrière-petits-enfants: Angélique, Guillaume, Roseline, Jasmine, Delphine, Xavier, Maxence, Maëva et Zack, sans oublier la mère de ses enfants madame Jeannine Roussy, ainsi que de nombreux neveux, nièces, beaux-frères et belles-sœurs, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son fils Gino parti trop tôt. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Maison Paul-Triquet, plus spécifiquement Martine et son équipe pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin,124-801, Grande Allée ouest, Québec (Qc), G1S 1C1, tél. : (418) 687-6084.