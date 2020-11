BARTHE, Léopold



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 10 novembre 2020, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé monsieur J-Léopold Barthe, fils de feu J-Clarence Barthe et de feu Marie-Louise Pelletier. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Il laisse dans le deuil sa sœur Thérèse Barthe et sa nièce Clair Barthe (Roberto Boudreault); ses petites-nièces et ses petits-neveux : Catherine, Virginie, William et Elliot Barthe; ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces. Il était le frère de feu Louisette Barthe, feu Jean-Eudes Barthe (Yolande Tremblay). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines dont Lucie Pelletier (Gino De Luca) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel du Centre d'hébergement d'Assise, pour les bons soins prodigués à monsieur Léopold Barthe. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.