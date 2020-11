Accès privilégié au plateau de tournage du film «Au nord d’Albany»

TVA Nouvelles a eu un accès privilégié au tournage du premier long métrage de la réalisatrice Marianne Farley, nommée aux Oscars l’an dernier pour son court métrage Marguerite.

Le film Au nord d’Albany met notamment en vedette Céline Bonnier et Zeneb Blanchet.

«C'est l'histoire d'Annie, qui est jouée par Céline Bonnier, qui est une mère monoparentale d'une jeune fille de 15 ans [Sarah] et d'un garçon de 10 ans. Et là, il arrive un terrible accident à la jeune Sarah. Le film commence un peu là-dessus», a expliqué jeudi la réalisatrice et productrice Marianne Farley.

Malgré la pandémie, il était primordial, pour elle, de poursuivre son travail de création et de mettre à l'avant-plan le travail des femmes dans son équipe.

«C'était important pour moi, mais je n'avais pas de registre de parité. Ça a été un bel adon, en fait. Ce qui est clair, c'est que l'art, en ce moment, tout ce qu'on a tourné dans les années précédentes [...], c'est ce qui donne un peu espoir à la population», a précisé la jeune femme en disant avoir elle-même écouté beaucoup de séries et de films.

«Il faut continuer à créer. Ça, c'est bien important pour moi», a conclu Marianne Farley.

Parmi la distribution, on retrouve également, entre autres, Eliott Plamondon, Frédéric Pierre et Kelly Depeault.

Au nord d'Albany sera à l'affiche en 2021.