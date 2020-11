Accrochez des sourires

Photo courtoisie

Depuis le début de la pandémie, Cité Joie de Lac-Beauport, fidèle à sa mission et seul organisme offrant un service d’hébergement dans l’Est-du-Québec aux personnes handicapées, a toujours été présent pour les familles qui subissent un haut niveau d’épuisement en leur offrant du répit.

Conscient des exigences et des besoins liés à la situation actuelle qui entraînent des coûts importants pour Cité Joie, le Club Rotary Québec-Est, avec le généreux soutien de M. Louis Harvey (photo), président et chef de la direction de Bruser, firme d’ingénieurs-conseils de Québec, a accepté de réaliser une campagne spéciale de financement en remplacement du 60e Dîner-bénéfice Cité Joie / Rotary qui devait avoir lieu cet automne. Louis Harvey, le Club Rotary Québec-Est et La Fondation Cité Joie vous invitent donc à donner généreusement pour faire de cette campagne une grande réussite pour le bien-être des personnes handicapées et de leur famille. Vous pouvez faire un don dès maintenant en téléphonant au 418 849-7183 ou en vous rendant sur le site : www.fondationcitejoie.com.

Bénévole de l’année au CAPVISH

Photo courtoisie

Le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) m’annonce la nomination de Raynald Pelletier (photo) à titre de bénévole de l’année 2020. Le bilan de l’implication du président de l’organisme est vraiment remarquable, totalisant 1696 heures de bénévolat auprès de différentes organisations. Seulement au sein du CAPVISH, Raynald a comptabilisé, l’an dernier, 1486 heures de bénévolat. Bravo !

60 % de l’objectif atteint

Photo courtoisie

La campagne de souscription « Envoye-don ! » qui se tient en lieu et place du Coquetélions 2020, au profit des Œuvres soutenues par le Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec, va bon train. Un peu plus de la moitié (60 000 $) de l’objectif d’amasser 100 000 $ d’ici le 15 décembre a été atteint. Les trois coprésidents du 56e Coquetelions, Alexandre Trudel, président de Québec Peinture, Éric Parent, vice-président, Est-du-Québec, Banque HSBC et Denis Lefrançois, vice-président développement des affaires, Groupe Theetge, vous invitent à verser votre coup de cœur (150 $) en vous rendant sur le site www.coquetelions.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Réjean Lemelin (photo) gardien de but de la LNH (1978-93) avec Atlanta, Calgary, Boston, 66 ans... Patrick Kane, hockeyeur de la LNH (Blackhawks), 32 ans... Jodie Foster, actrice américaine, 58 ans... Meg Ryan, actrice américaine, 59 ans... Claude Quenneville, ex-commentateur de sport retraité de la SRC, 71 ans... Dennis Hull, hockeyeur de la LNH (1964-78) avec Chicago et Détroit, 76 ans... Ted Turner, américain, magnat des médias (TBS, CNN), 82 ans... Larry King, ex-animateur de télévision américain, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 novembre 2010 : Pat Burns (photo), 58 ans, policier et entraîneur dans la LNH... 2018 : Michel Pepin, 57 ans, journaliste qui a notamment travaillé au bureau parlementaire de Radio-Canada à l’Assemblée nationale... 2018 : Dan Maloney, 68 ans, ancien porte-couleurs des Maple Leafs de Toronto de 1978 à 1982 et entraîneur dans les années 1980 (Toronto et Winnipeg)... 2016 : Donald Farley 46 ans, skieur de fond qui a représenté le Canada aux Jeux de Nagano en 1998 et à ceux de Salt Lake City en 2002... 2011 : Francis Higginson Cabot, 86 ans, concepteur des Jardins de Quatre-Vents à Cap-à-l’Aigle et fondateur d’Héritage Charlevoix... 2003 : Roland Leclerc, 57 ans, prêtre et animateur d’émissions religieuses. 1991. Gilles Rivard, 42 ans, auteur-compositeur-interprète... 1959 : Mgr Joseph Charbonneau, 66 ans, ancien archevêque de Montréal.