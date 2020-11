Avant de prendre une décision, il faut avoir tout analysé!

Je lis à l’instant votre réponse à une femme anonyme qui se demandait comment trancher entre son conjoint actuel et son amant. Je suis parfaitement d’accord avec vous sur le fait qu’elle doit faire une introspection pour chercher ses motivations profondes, et que pour cela, une aide psychologique pourrait lui être utile.

J’aimerais cependant lui donner quelques pistes de réflexion pour cheminer vers sa décision. « Quand on entame une relation amoureuse extra-conjugale, c’est souvent que la relation actuelle ne répond pas à nos besoins profonds. Comme vous mentionnezpar ailleurs que votre relation fut ponctuée de hauts et de bas, il serait souhaitable d’identifier ce qui vous manque dans cette relation. La poursuivre sans faire de changements me paraît voué à l’échec, car alors il y aurait de bonnes chances que vous repreniezéventuellement avec cet amant, ou avec un autre, s’il n’y a pas de remise en question dans votre couple.

Si votre relation actuelle n’est pas satisfaisante et qu’il n’y a pas d’ouverture aux changements souhaités, vous pourriez décider de quitter votre conjoint, qu’il y ait ou non possibilité de renouer avec votre amant. Tout comme vous devriez identifier ce qui vous empêche de quitter votre conjoint, même en l’absence de certitude de poursuivre avec votre amant. Certitude, si je me fie à votrefaçon de le décrire, vous n’aurez jamais selon moi.

Manquez-vous de confiance en vous ? Avez-vous peur de vivre seule pendant un certain temps ? » Je pose toutes ces questionsparce que je sais par expérience, qu’apprendre à vivre seule,pourrait vous permettre de choisir ensuite un conjoint qui vousconvient vraiment.

Ce qui me mène à mon troisième point. « Avez-vous vraiment envie de vivre une relation amoureuse avec quelqu’un qui a aussi mauvais caractère que votre amant ? Car voir quelqu’un sporadiquement est une chose, mais faire vie commune avec lui, en est une autre. Dans une relation extra-conjugale, on ne partage pasle quotidien, ni les tâches, ni les responsabilités. On se retrouve pour partager un bon moment, sans plus. Et si dans ce contextevous avez pu constater le mauvais caractère du monsieur, il y a de fortes chances que cet aspect de lui ressorte plus souvent dans une éventuelle vie commune. Comme vous ne précisez pas si votreamant a brisé son couple, avez-vous envie de poursuivre avec lui une relation clandestine ? »

En conclusion selon moi, vous n’avez pas à choisir entre votreconjoint et votre amant. Votre vrai choix est de décider si oui ou non vous continuez votre relation avec votre conjoint. Le reste suivra. Mais vous méritez certainement quelqu’un de plus facile à vivre que votre amant.

Une femme qui est passée par là et qui est enfin heureuse

Comme il arrive souvent dans nos vies, la solution est entre nos mains. Soit on ne la voit pas, soit encore on refuse de la voir, car la conclusion fait peur, ou encore ferait trop mal pour l’accepter. Espérons qu’elle vous écoute, à défaut de m’avoir entendue.