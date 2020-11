VIEL, Blanche Toussaint



À la Maison d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 1er novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Blanche Toussaint, épouse de feu monsieur Télesphore Viel. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon Toussaint et de feu dame Pamela Caron. Elle demeurait à Sainte-Perpétue de l'Islet. La famille accueillera la parenté àjour des funérailles à compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil; ses enfants : Armand (Lucie Lessard), Francine (Alain Bourgault), Normand (Irène Deschênes), Jean-Yves (Marielle St-Pierre), Sylvain (Linda Robitaille), Jocelyne (René Gagnon). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur et ses frères : feu Armande (Albéric Dubé), feu Ferdinand (Thérèse Dubé) et feu Aurèle (Pierrette Deschênes), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Viel qu'ils l'ont précédée, ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Maison d'hébergement de Sainte-Perpétue pour la qualité des soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la